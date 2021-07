Retraité des bassins depuis 2016, Michael Phelps est le roi de l'histoire des Jeux olympiques d'été. Le nageur américain, qui a remporté 28 médailles (23 en or, 3 en argent et 2 en bronze entre 2004 et 2016), devance Larissa Latynina (18 médailles entre 1956 et 1964 [9 en or, 5 en argent et 4 en bronze]) et Nikolai Andrianov (15 médailles entre 1972 et 1980 [7 en or, 5 en argent et 3 en bronze]). Michael Phelps domine également le classement des médailles d'or. Usain Bolt est lui sixième (huit médailles d'or).

Michael Phelps, le plus titré de l'histoire des Jeux

Chez les Français, Philippe Cattiau (1920 à 1932) et Roger Ducret (1920 et 1932), avec huit médailles, sont les plus médaillés de l'histoire aux Jeux olympiques d'été. Trois autres escrimeurs tricolores complètent ce Top 5 : Lucien Gaudin (sept médailles), Christian d'Oriola (six médailles) et Philippe Riboud (six médailles).

Tokyo 2020 A Tokyo, les cas contacts sont surveillés, mais pas strictement isolés IL Y A 2 HEURES

Les sportifs les plus médaillés aux JO d'été

1. Michael Phelps (USA), natation (de 2004 à 2016) 28 (23 + 3 + 2)

2. Larissa Latynina (URSS), gymnastique (de 1956 à 1964) 18 (9 + 5 + 4)

3. Nikolai Andrianov (URSS), gymnastique (de 1972 à 1980) 15 (7 + 5 + 3)

4. Boris Shaklin (URSS), gymnastique (de 1956 à 1964) 13 (7 + 4 + 2)

5. Edoardo Mangiarotti (Italie), escrime (de 1936 à 1960) 13 (6 + 5 + 2)

6. Takashi Ono (Japon), gymnastique (de 1952 à 1964) 13 (5 + 4 + 4)

7. Paavo Nurmi (Finlande), athlétisme (de 1920 à 1928) 12 (9 + 3 + 0)

8. Birgit Fischer (Allemagne), canoë-kayak (de 1980 à 2004) 12 (8 + 4 + 0)

9. Sawao Kato (Japon), gymnastique (de 1968 à 1976) 12 (8 + 3 + 1)

. Jennifer Thompson (USA), natation (de 1992 à 2004) 12 (8 + 3 + 1)

...

Les sportifs français les plus médaillés aux JO d'été

1. Philippe Cattiau, escrime (de 1920 à 1932) 8 (3 + 4 + 1)

. Roger Ducret, escrime (de 1920 à 1932) 8 (3 + 4 + 1)

3. Lucien Gaudin, escrime (de 1920 à 1928) 7 (5 + 2 + 0)

4. Christian d'Oriola, escrime (de 1948 à 1960) 6 (4 + 2 + 0)

. Philippe Riboud, escrime (de 1980 à 1988) 6 (2 + 2 + 2)

...

Osaka, Biles, Agbegnenou... : les 10 femmes à suivre aux JO de Tokyo

Les sportifs les plus titrés aux JO d'été

1. Michael Phelps (USA), natation (de 2004 à 2016) 23

2. Larissa Latynina (URSS), gymnastique (de 1956 à 1964) 9

. Paavo Nurmi (Finlande), athlétisme (de 1920 à 1928) 9

. Mark Spitz (USA), natation (de 1968 à 1972) 9

. Carl Lewis (USA), athlétisme (de 1984 à 1996) 9

6. Birgit Fischer (Allemagne), canoë-kayak (de 1980 à 2004) 8

. Sawao Kato (Japon), gymnastique (de 1968 à 1976) 8

. Jennifer Thompson (USA), natation (de 1992 à 2004) 8

. Matt Biondi (USA), natation (de 1984 à 1992) 8

. Ray Ewry (USA), athlétisme (de 1900 à 1908) 8

. Usain Bolt (JAM), athlétisme (de 2008 à 2016) 8

...

Les sportifs français les plus titrés aux JO d'été

1. Lucien Gaudin, escrime (de 1920 à 1928) 4,

. Christian d'Oriola, escrime (de 1948 à 1960) 4

3. Félicia Ballanger, cyclisme (de 1996 à 2000) 3

. Jehan de Buhan, escrime (de 1948 à 1952)

. Philippe Cattiau, escrime (de 1920 à 1932) 3

. Robert Charpentier, cyclisme (1936) 3

. Roger Ducret, escrime (de 1920 à 1932) 3

. Tony Estanguet, canoë-kayak (de 2000 à 2012) 3

. Paul Masson, cyclisme (1896) 3

. Daniel Morelon, cyclisme sur piste (de 1964 à 1976) 3

. Marie-José Pérec, athlétisme (de 1992 à 1996) 3

. Florian Rousseau, cyclisme (de 1996 à 2000) à 3

...

Plus grand nombre de médailles d'or individuelles aux Jeux d'été

1. Michael Phelps (USA), natation (de 2004 à 2016) 13

2. Ray Ewry (USA), athlétisme (de 1900 à 1908) 8

3. Vera Caslavska (Tchécoslovaquie), gymnastique (de 1960 à 1968) 7

. Carl Lewis (USA), athlétisme (de 1984 à 1996) 7

5. Larissa Latynina (URSS), gymnastique (de 1956 à 1964) 6

Plus grand nombre de médailles d'or durant une seule édition des Jeux

1. Michael Phelps (USA), natation (2008) 8

2. Mark Spitz (USA), natation (1972) 7

3. Michael Phelps (USA), natation (2004) 6

4. Vitali Scherbo (CEI), gymnastique (1992) 6

. Kristin Otto (RDA), natation (1988) 6

Tokyo 2020 Cas contacts, six athlètes britanniques à l'isolement à Tokyo IL Y A 17 HEURES