Jeux Olympiques

Un salto d'Aït Saïd et beaucoup de joie : les Bleus ont fait le show lors de la cérémonie

TOKYO 2020 - Après plus de 200 passages, la France a fait son apparition dans le stade olympique de Tokyo avec sa délégation. Avant-derniers à défiler, entre les USA et le Japon, les Bleus ont gratifié le peu de spectateurs présents ce vendredi d'un joli salto arrière du gymnaste Samir Ait Said, porte-drapeau avec la judokate Clarisse Agbegnenou.

00:00:58, il y a une heure