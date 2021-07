Les Tops

Agbegnenou à l'heure de la consécration

Elle était attendue de pied ferme, et elle n’a absolument pas déçu. Numéro 1 mondiale de la catégorie des -63kg, Clarisse Agbegnenou s’est parée d’or ce mardi, au terme d’une journée maîtrisée de bout en bout. En finale, la combattante de 28 ans est venue à bout de la Slovène Tina Trstenjak, qui l’avait justement privée de l’or olympique il y a cinq ans, à Rio. La porte-drapeau des Bleus a donc pris sa revanche, tout en étoffant son impressionnant palmarès avec le seul titre majeur qui lui manquait encore. Chapeau.

Après l'or, la Marseillaise pour Agbegnenou, main sur le coeur

Un exploit et une demie en 3x3

Contrairement à leurs compatriotes à 5, les Bleues du 3x3 ont su se débarrasser des Japonaises. Jusque-là sérieuses mais pas flamboyantes, les basketteuses tricolores ont signé un véritable exploit en quart de finale face au Japon (16-14) , contre qui elles s'étaient inclinées en phase de poule.

C'était serré jusqu'au bout : revivez la qualification des Bleues en demi-finale de basket 3x3

Sérieuses, spontanées et très adroites, les partenaires d'Ana Maria Filip ont acquis leur succès dans les derniers instants et joueront leur place en finale face à Team USA. Dans une demie de luxe, les Bleues tenteront d'aller chercher la finale et la médaille assurée pour la première fois de l'histoire de la discipline face aux favorites Américaines.

Laurin, déjà le bronze

À 19 ans, la placide Althéa Laurin a déjà une médaille de bronze olympique autour du cou, après son combat victorieux mardi à Tokyo chez les 67 kg. Un clin d'oeil du destin pour celle qui a débuté le taekwondo sur un quiproquo, alors qu'elle était censée faire du karaté. Visage fermé pendant toute la compétition, la Française a pu enfin afficher un large sourire au sortir de son combat. La championne d'Europe donne déjà rendez-vous pour Paris. Elle n'aura que 22 ans…

Après un match maîtrisé, Althéa Laurin décroche la médaille de bronze

Chardy et Humbert avancent

C'est assez rare pour le souligner, mais le tennis français a été synonyme de succès ce mardi ! Les deux représentants français restants en simple ont tous les deux passé le cap du deuxième tour ce mardi. Jérémy Chardy a crée l'exploit face au Russe Aslan Karatsev, dominé en trois sets (7-5, 4-6, 6-3).

Ugo Humbert a lui aussi souffert mais s'en est sorti face au Serbe Kecmanovic (4-6, 7-6, 7-5). Il rejoint Stefanos Tsitsipas en huitième de finale, tandis que Chardy croisera le fer avec le Britannique Broady. Qu'on se le dise, ça fait du bien de voir quelques succès tricolores en tennis !

Humbert en 8e de finale contre Tsitsipas : sa balle de match contre Kecmanovic

Les Flops

Double coup de massue en VTT

Elles devaient s'offrir un doublé retentissant. Elles sont reparties avec la 6e et la 9e place. Favorites de l'épreuve de VTT, Pauline Ferrand-Prévot, double championne du monde en titre et légende du VTT, et Loana Lecomte, lauréate des quatre épreuves de Coupe du monde du début de saison, sont tombées sur beaucoup plus fortes qu'elles à Tokyo.

On se demandait comment l'or pouvait leur échapper, c'est finalement le podium, trusté par trois Suissesses, qui s'est dérobé. C'est évidemment un immense coup de massue pour tout le clan tricolore et l'une des plus grosses désillusions depuis le début de ces Jeux Olympiques. PFP a chuté dès le premier tour et ne s'est jamais vraiment relevée de ce coup du sort. Quant à Lecomte, la pression de l'évènement lui a coupé les jambes.

Ferrand-Prevot, la poisse : sa chute en début de course qui l'aura retardée

Les Bleues ratent le match qu'il ne fallait pas

Il leur a manqué de trop de choses. Et notamment d'engagement. Les Bleues n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous pour leur entrée en lice sur le parquet japonais. Dominées par l'agressivité adverse, elles ont subi la loi des Japonaises (74-70). Médaillée d'argent à Londres 2012, quatrième à Rio en 2016, la France n'a déjà plus le droit à l'erreur face au Nigeria vendredi. Car après, les Américaines toujours sacrées depuis 1992 aux Jeux se présentent...

Elimination et craquage d'entrée pour Hamadouche

Seule représentante féminine de la boxe tricolore, Maïva Hamadouche a quitté le tournoi olympique dès son premier combat. Battue aux points par Mira Potkonen, la Française n'a (vraiment) pas digéré son élimination. Après avoir qualifié cette défaite de "vol manifeste", Hamadouche s'est payée son adversaire du jour : "Je ne respecte pas du tout Potkonen, pour moi ce n'est pas une vraie championne et elle sait qu'elle a perdu." La pilule est mal passée mais le constat reste le même : il n'y a plus de Française en boxe sur ces Jeux.

Trop justes, trop imprécises, les Françaises chutent

Après une première victoire in extremis face à la Hongrie (30-29), les Bleues avaient à cœur d’enchaîner lors de leur deuxième match de poule face à l’Espagne. Mais, mardi, l’équipe de France a perdu le fil d’un match qu’elle était en mesure de maitriser. Après un bon premier quart d’heure, Allison Pineau et ses partenaires ont enchaîné les mauvais choix et les imprécisions dans le dernier geste.

A plusieurs reprises, les Bleues ont eu l’occasion de réduire l’écart au score à la suite d’infériorités numériques adverses. Mais les Françaises n’ont jamais réussi à renverser la tendance. Cette défaite (25-28) laisse un vrai goût amer. Rien de dramatique sur le plan comptable, mais il faudra vite se ressaisir.

Bonnet, une énorme déception puis une grosse interrogation

Charlotte Bonnet incarnait une chance de médaille pour la natation française sur ces Jeux Olympiques de Tokyo. Il n'en sera rien. La nageuse tricolore n'a pas réussi à rejoindre la finale du 200 m, pourtant sa course de prédilection. Mais au-delà de cette déception, la Française semble désormais se poser des questions.

J'ai vraiment besoin de vacances, d'un break pour me poser les bonnes questions, savoir ce dont j'ai vraiment envie, où je veux aller et comment je veux le faire. Parce que ça a été deux années très, très longues et compliquées" a déclaré Charlotte Bonnet mardi . Le flou est total autour de la suite de la carrière de la nageuse...

