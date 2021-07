Jeux Olympiques

Une médaille attendue depuis 1984, l'aviron et le judo en argent : notre Top 5 des Bleus

TOKYO 2020 - Ce jeudi aura été auréolée d'argent pour les Tricolores aux JO. Entre Madeleine Malonga en judo, Laura Tarantola et Claire Bové en aviron deux de couple léger et l'équipe féminine de fleuret, les Bleus font une jolie moisson de médailles. Maxime Grousset, lui échoue au pied du podium du 100m nage libre et les septistes bleues commencent leur tournoi de la plus belle des manières.

