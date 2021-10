Jeux Olympiques

Tony Estanguet, concernant Pékin 2022 : "Olympique ou paralympique, été ou hiver, peu importe, c’est l’équipe de France"

PÉKIN 2022 - Tony Estanguet s’est exprimé lundi 4 octobre en marge de la présentation du nouvel emblème de l’équipe de France olympique et paralympique, à Romilly-sur-Seine, au sujet des prochains JO d’hiver (4-20 février). Le président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 raconte ses premiers souvenirs avec les anneaux hivernaux (datés de 1992) et en quoi JO d'été et d'hiver sont liés.

