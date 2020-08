Un vent nouveau arrive sur Eurosport

Ligue 1, US Open, Tour de France... La rentrée s'annonce sportive, dans tous les sens du terme. Eurosport n'est pas en reste : nous avons des annonces importantes à partager avec vous.

Cher-ère internaute d’Eurosport,

Ce n’est pas si souvent que nous prenons la parole pour nous adresser à vous. Tout d’abord, comment allez-vous ? Cette question est loin d’être anodine étant donné les derniers mois chaotiques que nous venons de traverser. Alors nous espérons sincèrement que vous vous portez bien.

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien pendant le confinement, alors que le calendrier sportif était décimé, alors que les compétitions étaient annulées. Toute la rédaction d’Eurosport s’est mobilisée pour mettre en place à vitesse grand V une nouvelle ligne éditoriale et créer de nouveaux contenus. Vous étiez là, vous nous avez suivi tout au long de ces semaines, et nous vous en sommes reconnaissants.Tout n’a pas été parfait, loin de là, mais on s’est donné du mal !

Aujourd’hui, le sport est de retour. Et pas qu’un peu. Et pas vraiment selon nos habitudes. Qui aurait imaginé cette nouvelle formule de Ligue des Champions ? Qui aurait imaginé que Roland-Garros se joue après l’US Open, ou que le Giro se juxtapose avec la Vuelta ?

La reprise du sport s’annonce quelque peu différente. Mais excitante. Sur les routes, sur les terrains… et sur les plateformes d’Eurosport. Pour nous non plus, cette rentrée n’a rien d’anodine. Nous sommes en effet fiers de vous présenter cette semaine un nouveau site, une nouvelle appli et un nouveau design. Notre objectif est de vous proposer une nouvelle expérience, qui vous permettra de vivre le sport en direct de manière inédite, avec une place toute particulière accordée à la vidéo et aux directs.

Ces changements, vous pourrez les voir d’ici la fin de la semaine sur la version web, et courant septembre sur notre application. Nous espérons qu’ils vous plairont et répondront à vos attentes. Nous y avons mis du coeur en tout cas ! Nous savons aussi qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, mais nous sommes à votre écoute. Vos retours sont précieux, et vous pourrez donner votre avis via une adresse web que nous vous indiquerons. Et nous continuerons d’améliorer la plateforme Eurosport, ensemble.

Après des mois de travail avec toutes les équipes d’Eurosport, nous sommes impatients de vous montrer notre nouvelle plateforme. Avec l’envie de vivre intensément cette rentrée qui s’annonce inédite à tous points de vue, et de poursuivre cette aventure commune, ensemble, aussi loin que possible.

