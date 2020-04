Jeux Olympiques

All Around, épisode 6 : La routine, cette vertu

Dans le sixième épisode du programme sur la gymnastique All Around: 2020, il est l'heure d'améliorer les routines dans cette année olympique. Yile récupère de sa blessure, Morgan est heureuse du développement de ses nouvelles figures, et Angelina profite de Noël à Moscou. All Around est la première série documentaire originale d'Olympic Channel sur la gymnastique.