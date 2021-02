Près de 60% des personnes interrogées estiment que Yoshiro Mori, le président du Comité d'organisation des jeux Olympiques de Tokyo, n'est plus légitime pour exercer cette fonction après avoir tenu des propos sexistes, selon un sondage publié dimanche. M. Mori s'est depuis excusé pour avoir déclaré que les femmes parlent trop lors des réunions et le Comité international olympique (CIO) a estimé l'affaire close après ces excuses. Mais dans un sondage réalisé par l'agence de presse Kyodo, 59,9% des personnes interrogées jugent que Yoshiro Mori, un ancien Premier ministre aujourd'hui âgé de 83 ans, n'est plus légitime pour exercer cette fonction, seulement 6,8% étant d'un avis contraire. Kyodo ne détaille pas l'avis des 33,3% restant.