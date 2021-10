Jeux Olympiques

Yungblud : "Sky Brown est la parfaite incarnation du pouvoir de la jeunesse d'aujourd'hui"

Suite de notre série "From the Top", et de la rencontre entre l'artiste Yungblud et la prodige du skate, Sky Brown. Après avoir fait découvrir sa discipline au chanteur britannique, la jeune athlète tente de prendre en main sa guitare... et de jouer ses premières notes. "J'ai l'impression que les filles ont parfois peur de faire ce à quoi elles aspirent", estime-t-elle.

00:01:35, il y a une heure