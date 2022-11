C'est une bonne nouvelle pour Teddy Riner. Blessé depuis un stage il y a près de trois mois et absent de la compétition depuis plus de quatre, le triple champion olympique a repris le chemin du tatami. Et c'est au Japon, dans l'université de Tenri, que Riner reprend ses marques depuis le 30 octobre dernier jusqu'à vendredi, explique L'Equipe . ", explique Franck Chambily.explique son entraîneur dans les colonnes du quotidien.