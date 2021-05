Axel Clerget, blessé aux adducteurs, ne pourra pas participer aux Championnats du Monde programmés du 6 au 13 juin à Budapest. "Suite à une douleur aux adducteurs survenue lors du Grand Slam de Kazan, Axel Clerget ne combattra pas aux prochains championnats du monde à Budapest", a écrit la FFJ sur son site internet. Clerget, qui est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo, devait combattre à Budapest chez les -90 kilos. Il a été deux fois médaillé de bronze aux Mondiaux dans cette catégorie, en 2018 et 2019.

"Une nouvelle embuche se dresse devant moi. Ce n'est pas la première. Ces étapes font partie de mon parcours, il vaut mieux les accepter plutôt que de procrastiner", a-t-il réagi, cité sur le site de la FFJ. "Chaque difficulté rencontrée peut devenir une opportunité de mieux se connaître, de s'analyser, de réfléchir pour se donner l'occasion de se réinventer, de s'adapter et donc revenir plus fort. J'ai toujours su le faire et ce sera de nouveau le cas cette fois-ci pour arriver dans les meilleures conditions cet été à Tokyo. Alors nous avons déjà refait la planif et on repart aussitôt sur une nouvelle période de travail", a-t-il ajouté.

