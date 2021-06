C'est la dernière grande répétition avant les Jeux olympiques de Tokyo ! Du 6 au 13 juin 2021, le gratin du judo mondial se retrouve à Budapest pour les Championnats du monde de judo. Les Mondiaux 2021 seront à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport.fr et sur l'application Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport et profiter du meilleur du judo, toutes les informations sont à retrouver ici

Comment regarder en direct vidéo les Championnats du monde de judo 2021 ?

Les Mondiaux seront à vivre en direct, en intégralité et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport.fr et l'application Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport et profiter de tous les Grand Slams, des Mondiaux de judo et des Jeux olympiques en intégralité, .

Pour accompagner les fans au cours de cette riche semaine, vous pourrez retrouver les commentaires de Céline Géraud, Frédéric Lecanu et Frédérique Jossinet.

Quels sont les Français à suivre aux Championnats du monde 2021 ?

Deuxième nation historique du judo après le Japon, l'équipe de France espère continuer sa montée en puissance entrevue lors des Grands Chelems de ce début de saison. La délégation tricolore espère faire aussi bien voire mieux que son total de six médailles récoltées en 2019, lors des Mondiaux de Tokyo.

La liste complète des Français engagés aux Mondiaux 2021 :

- 48 kg : Shirine Boukli (FLAM 91) et Mélanie Clément (Sporting Marival CL)

- 52 kg : Astride Gneto (Etoile Sportive de Blanc-Mesnil Judo)

- 63 kg : Clarisse Agbegnenou (Red Star Champigny)

- 70 kg : Marie-Eve Gahié (Paris SG Judo)

- 78 kg : Madeleine Malonga (Etoile Sportive de Blanc-Mesnil Judo)

+ 78 kg : Julia Tolofua (US Orléans Loiret Judo) et Léa Fontaine (Ste-Geneviève Sports)

Pour l'épreuve par équipe, la sélection est complétée par Gaetane Deberdt (-57 kg, Judo Club Pontault-Combault) et Clémence Eme (-70 kg, Red Star Champigny).

- 60 kg : Romaric Wend-Yam Bouda (Euro Judo) et Walide Khyar (FLAM 91)

- 66 kg : Kilian Le Blouch (FLAM 91)

- 73 kg : Guillaume Chaine (COS Judo)

- 81 kg : Alpha Oumar Djalo (Paris SG Judo)

- 100 kg : Cyrille Marert (Etoile Sportive de Blanc-Mesnil Judo) et Alexandre Iddir (FLAM 91)

Pour l'épreuve par équipe, la sélection est complétée par Joan-Benjamin Gaba (-73 kg, JC Chilly-Mazarin Morangis), Francis Damier (-90 kg, FLAM 91), Alexis Mathieu (-90 kg, Sucy Judo) et Cédric Olivar (+90 kg, Ste-Geneviève Sports).

Quels sont les favoris à suivre aux Championnats du monde 2021 ?

Si certains Tricolore font figure de favoris dans leur catégorie comme Clarisse Agbegnenou, Marie-Eve Gahié ou encore Madeleine Malonga, il y aura du beau monde pour tenter de leur barrer la route. Chez les messieurs, le champion du monde 2018 des -90 kg Nikoloz Sherazadishvili, le vice-champion du monde belge 2019 des -81 kg Matthas Casse ou encore le Japonais Soichi Hashimoto, sacré en -73 kg en 2017, seront à suivre.

Chez les dames, la Cubaine Idalys Ortiz, sacrée en +78 kg aux Jeux de Londres, la Canadienne Christa Deguchi, tenante du titre en -57 kg, la championne d'Europe des -48 kg Distria Krasniqi ou encore Ai Shishime en -52 kg auront des atouts pour briller en Hongrie.

Le programme complet des Championnats du monde 2021, à suivre sur Eurosport

Au cours des huit jours de compétitions, vous pourrez suivre les éliminatoires à partir de 10h et le bloc final dès 17h en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport et sur l'application Eurosport.

Dimanche 6 juin 2021

-48 kg Dames

-60 kg Messieurs

Lundi 7 juin 2021

-52 kg Dames

-66 kg Messieurs

Mardi 8 juin 2021

-57 kg Dames

-73 kg Messieurs

Mercredi 9 juin 2021

-63 kg Dames

-81 kg Messieurs

Jeudi 10 juin 2021

-70 kg Dames

-90 kg Messieurs

Vendredi 11 juin 2021

-78 kg Dames

-100 kg Messieurs

Samedi 12 juin 2021

+78 kg Dames

+100 kg Messieurs

Dimanche 13 juin 2021

Par équipe

