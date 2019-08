Plus de sept minutes d'un Golden score haletant dans lequel elle est passée proche de la catastrophe n'ont pas suffit pour faire flancher Clarisse Agbegnenou. La vice-championne olympique 2016 et quadruple championne d'Europe, N.1 mondiale et invaincue depuis vingt mois, a dominé la Japonaise Miku Tashiro, N.3 mondiale, au bout du bout du suspense pour s'offrir sa quatrième couronne mondiale. Un moment historique puisqu'avec ce nouveau titre, Agbegnenou devient la seule judokate française avec quatre titres mondiales au compteur, mieux que Gévrise Émane, Lucie Décosse et Brigitte Deydier (trois titres chacune).

