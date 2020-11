L'enquête, confiée à la PJ de Lille, fait suite à un signalement de la Fédération et concerne un "entraîneur âgé d'une soixantaine d'années", a précisé le parquet. De source proche du dossier, il s'agit de l'ancien président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Ces signalements du président et du directeur technique national de la Fédération remontent au 10 novembre et à mercredi, a précisé le parquet.