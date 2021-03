Du 2 au 4 avril prochain, le circuit mondial est en Turquie pour le Grand Slam de Antalya. L'occasion pour l'équipe de France de continuer à engranger de la confiance en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, à suivre sur Eurosport du 21 juillet au 8 août prochain. Certains Tricolores sont d'ailleurs toujours en course pour décrocher leur billet pour les prochaines Olympiades. Comme lors des trois premières compétitions, vous pourrez retrouver Frédérique Jossinet et Frédéric Lecanu aux commentaires.

Absente à Tbilissi, en raison de cas de coronavirus détectés dans la délégation, l'équipe de France devrait faire son grand retour en Turquie. La Fédération Française de judo n'a, en revanche, décidé d'aligner que les messieurs à Antalya.

Victime d'un accident de la route en octobre dernier, Cyrille Maret (-100kg) fera son grand retour sur les tatamis internationaux. Le médaillé de bronze à Rio est toujours en course pour décrocher une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo, en juillet prochain. Champion du monde en 2013, encore en course pour aller au Japon cet été, Loïc Pietri (-81kg) fera également sa rentrée en Turquie.

Parmi les autres français engagés, Walide Khyar et Romaric Wend-Yam Bouda (-60kg), Daikii Bouba et Kilian Le Blouch (-66kg) et Nicolas Chilard (-81kg) seront également sur les tatamis turcs ce week-end.

Parmi les favoris présents sur ce quatrième Grand Slam de la saison, Idalys Ortiz, sacrée en +78kg aux Jeux de Londres et principale concurrente de Romane Dicko, sera encore présente en Turquie. Champion du monde et champion olympique des -100kg, Lukáš Krpálek sera l'autre grosse tête d'affiche du week-end. Outre la Costaricienne et le Tchèque, Shori Hamada, championne du monde 2018 en -78kg, la Canadienne Jessica Klimkait en -57 kg, le Russe Robert Mshvidobadze en -60kg encore la Canadienne Christa Deguchi, médaillée d'or en -57kg aux Mondiaux de Tokyo 2019 seront les principaux judokas à suivre.

Le programme complet au Grand Slam de Antalya à suivre sur Eurosport

Au cours des trois jours de compétitions, les finales sont à suivre à partir de 16h (heure française).

Vendredi 2 avril 2021

-48 kg Dames

-52 kg Dames

-57 kg Dames

-60 kg Messieurs

-66 kg Messieurs

Samedi 3 avril 2021

-63 kg Dames

-70 kg Dames

-73 kg Messieurs

-81 kg Messieurs

Dimanche 4 avril 2021

-78 kg Dames

+78 kg Dames

-90 kg Messieurs

-100 kg Messieurs

+100 kg Messieurs

Les Français à suivre

- 60 kg : Romaric Wend-Yam Bouda (Euro Judo), Walide Khyar (FLAM 91) et Jolan Florimont (Montpellier Judo Olympic)

- 66 kg : Daikii Bouba (AJA Paris XX) et Kilian Le Blouch (FLAM 91)

- 81 kg : Nicolas Chilard (Sucy Judo) et Loïc Pietri (Olympic Judo Nice)

- 100 kg : Cyrille Maret (Etoile Sportive Blanc Mesnil Judo)

