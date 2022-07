Quatre duels maitrisés, une médaille d'or et des réponses à quelques interrogations. Le retour de Teddy Riner à la compétition internationale, au Grand Slam de Budapest, après un an d'absence sur la scène internationale et sa médaille de bronze aux Jeux de Tokyo, a été efficace. Le judoka français s'est rassuré, même s'il n'est pas totalement satisfait.

Ippon après 40 secondes et Marseillaise pour finir la journée : la rentrée réussie de Riner en vidéo

"Ce n'est jamais facile de se remettre dedans. Je suis content, il faut garder les points positifs et faire un petit retour pour regarder ce qui n'a pas été et ce qui manque pour l'avenir", a confié Riner en zone mixte. "J'ai eu quelques réponses, mais je suis un insatisfait de toute façon. Je sais ce que j'ai à travailler et ce que je dois faire pour être meilleur. J'aurais voulu être un petit peu plus rapide, un peu plus tonique, un peu plus à l'aise dans mes baskets, mais bon, c'est un retour", analyse-t-il. Un peu plus rapide ? Teddy Riner a battu Jelle Snippe en finale en seulement... 40 secondes.

Le grand départ vers Paris 2024

Budapest marque pour Riner le grand départ de sa préparation pour les Jeux de Paris, en 2024. Le chemin est encore long, il peut se passer beaucoup de choses en deux ans, mais le décuple champion du monde a décidé de mettre toutes les chances de son côté : "On va travailler ça. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur du travail donc ça va aller, ce n'est qu'une étape. Ce qu'on veut c'est arriver dans de très bonnes conditions pour les JO de Paris, ça commence par ici."

Tout au long de la journée de dimanche, Riner a affiché une maîtrise presque parfaite et ses adversaires n'ont - à aucun moment - pu réellement l'inquiéter. Et même si les gros bonnets n'étaient pas présents, le patron est de retour. Prochain rendez-vous en octobre, lors des Mondiaux en Ouzbékistan. Une étape de plus sur la route des Jeux.

