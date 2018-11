Grand Slam d’Osaka 2018 de judo : les Japonais écrasent la compétition en remportant 35 médailles

À domicile, les judokas nippons ont frappé un grand coup et n’ont laissé que les miettes à leurs adversaires. Chez les hommes, on a assisté au sacre de Nagayama (-60 kg), Maruyama (-66 kg), Ono (-73 kg), Sasaki (-81 kg), Mukai (-90 kg) et Wolf (-100 kg). Seul Henk Grol (+100 kg) a échappé à la furia. Il a remporté le tournoi en battant le Tchèque Krpalek en finale.

Dans le tournoi féminin, Tonaki (-48 kg), Abe (-52 kg), Doi (-63 kg), Arai (-70 kg) et Sato (-78 kg) ont été titrées. Deux athlètes ont contesté la suprématie des Japonaises : la Canadienne Jessica Klimkait en -57 kg et la Cubaine Idalys Ortiz en +78 kg.

Chez le Français, le bilan est décevant. Seules Amandine Buchard (-52 kg) et Margaux Pinot (-70 kg) ont tiré leur épingle du jeu avec une médaille de bronze. Buchard est tombée en demi-finale face à Natsumi Tsunoda, la future finaliste. Elle a ensuite remporté son repêchage face à la Sud-Coréenne Da Sol Park.

Pour Margaux Pinot, ce fut le même scénario. La gagnante du Grand Slam d’Abu Dhabi en octobre dernier est sortie en tête du pool B. Elle a ensuite été sortie par la future médaillée d’or Chizuro Arai, puis a battu l’Espagole Bernabeu en repêchage.

Mélanie Clément a fini 5ème en -48 kg. Automne Pavia (-57 kg) a été éliminée en 1/8ème de finale par la Canadienne Christa Deguchi. Fanny Estelle Posvite (-70 kg) a pris la porte sans avoir remporté le moindre match.

Luka Mkheidze (-60 kg) était l’une des plus grosses chances de médailles du côté des judokas français. Après une deuxième place convaincante au Grand Slam de Cancún il y a deux semaines, il pouvait postuler à une place en phase finale. Malheureusement, il a été sorti lors de son premier combat par le Japonais Oshima.

En -81 kg, Nicolas Chilard et Alpha Oumar Djalo ont été respectivement éliminés en 1/16ème et en 1/32ème de finale.