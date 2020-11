La judoka française Madeleine Malonga (26 ans) a été sacrée championne d'Europe en -78 kg pour la deuxième fois, après 2018, en battant aux pénalités l'Allemande Luise Malzahn en finale, samedi à Prague, après neuf mois sans compétition. La championne du monde en titre et N.2 mondiale de la catégorie a pu savourer une Marseillaise bien méritée.

Dicko avait remporté le titre européen une première fois en 2018. Revenue à la compétition en novembre dernier après en avoir été privée pendant un an et demi par une double blessure à une épaule et à un genou, la jeune judoka poursuit sa rapide remontée dans la hiérarchie mondiale à huit mois des Jeux de Tokyo reportés à l'été 2021. Elle apporte à la délégation française sa cinquième médaille d'or de la compétition européenne, la huitième au total.