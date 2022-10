Le Japon a réalisé un doublé en or au premier jour des Championnats du monde de Tachkent, grâce aux victoires de Natsumi Tsunoda, tenante du titre en -48 kg, et du champion olympique des -60 kg Naohisa Takato. En finale, son combat le plus long de la journée, Tsunoda s'est imposée par ippon après 2'16 contre l'Allemande Katharina Menz, qui disputait sa première finale internationale dans un grand championnat.

Abiba Abuzhakynova, qui avait battu au troisième tour la N.1 mondiale française Shirine Boukli, est allée chercher le bronze, bénéficiant du soutien des supporters kazakhs venus en nombre chez leurs voisins ouzbèkes. L'autre médaille de bronze est revenue à l'Italienne Assunta Scutto, championne du monde junior en 2021.

Chez les hommes, le champion olympique de Tokyo Naohisa Takato a conquis son quatrième titre mondial en -60 kg après ceux de 2013, 2017 et 2018. Contre le Mongol Ariunbold Enkhtaivan, le Japonais de 29 ans a marqué un premier waza-ari au bout de vingt secondes avant de récidiver un peu plus de deux minutes plus tard. Le dauphin de Takato aux JO, le Taïwanais Yang Yung-wei, a décroché le bronze, tout comme le Kazakh Yeldos Smetov.

Résultats de la première journée des Mondiaux

Femmes, -48 kg :

1. Natsumi Tsunoda (JAP)

2. Katharina Menz (ALL)

3. Assunta Scutto (ITA)

3. Abiba Abuzhakynova (KAZ)

Hommes, -60 kg :

1. Naohisa Takato (JAP)

2. Ariunbold Enkhtaivan (MON)

3. Yeldos Smetov (KAZ)

3. Yang Yung-wei (TPE)

