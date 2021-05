Mardi 20 avril, au moment d’annoncer - entre autres - la sélection masculine pour les Jeux olympiques de Tokyo , Larbi Benboudaoud (directeur de la haute performance du judo français) n’a dévoilé que six noms. Une catégorie, celle des -81kg, était toujours vacante, et pour cause : ni Alpha Djalo, ni Nicolas Chilard n’étaient alors suffisamment bien classés pour décrocher un ticket. Le second ayant été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou lors des championnats d’Europe, Djalo est, désormais, seul en course. Et le staff tricolore comptait sur lui pour engranger le plus de points possible à Kazan, ce jeudi.