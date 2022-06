Paris, c’est encore loin. Mais Tashkent, c’est déjà demain. En attendant de penser à la course aux Jeux olympiques 2024, les membres de l’équipe de France peuvent se projeter sur les prochains championnats du monde, qui auront lieu en Ouzbékistan (6-12 octobre). Cette échéance sera sans doute dans un petit coin de la tête des 22 Tricolores (9 hommes et 13 femmes) qui prendront part au Grand Slam de Tbilissi, ce week-end. Avec de précieux points à marquer, et peut-être aussi des places à prendre.

Féminines : entre quête d’expérience et volonté de revenir au premier plan

Chez les dames, il faudra encore patienter avant de voir les médaillées de Tokyo effectuer leur retour sur les tapis. Si Clarisse Agbegnenou, enceinte, ne devrait pas remettre la ceinture de sitôt, Romane Dicko, Madeleine Malonga, Sarah-Léonie Cysique et Amandine Buchard seront quant à elles attendues à Budapest, dans un mois (8-10 juillet). Pour ce week-end géorgien, la priorité est donnée à des jeunes encore peu habituées à ferrailler en Grand Slam. On pense notamment à Faïza Mokdar, l’explosive combattante du PSG (-57kg) et à Léa Fontaine (+78kg), victorieuse à Antalya il y a deux mois. Pour elles, comme pour Blandine Pont (-48kg), Manon Deketer (-63kg) ou encore Kaïla Issoufi (-70kg), il s’agira donc avant tout de gagner en expérience.

L’œil des suiveurs du circuit sera également attiré par des judokates au nom bien connu, mais qui ont reculé dans la hiérarchie. Outre Mélanie Legoux-Clément (-48kg), restée à quai lors des derniers JO car Shirine Boukli lui avait été préférée, on suivra avec attention Audrey Tcheuméo. La championne du monde (2011) et double médaillée olympique (bronze en 2012, argent en 2016) reste une très sérieuse cliente chez les -78kg. Elle aussi troisième à Londres il y a dix ans, Priscilla Gneto a récemment changé de catégorie, passant des -52kg aux -57kg. Son récent succès à Tel Aviv donne du crédit à ce choix, même si le plus dur commence : il faut désormais enchaîner.

Une petite erreur d'inattention et Gneto a laissé filer l'or

Masculins : en recherche active de leaders

La donne est quelque peu différente du côté des hommes. Bien sûr, Joseph Terhec (+100kg) est condamné, pour le moment, à évoluer dans l’ombre imposante de Teddy Riner (qui sera aussi, a priori, du voyage à Budapest). Dans d’autres catégories, cependant, la France peine depuis longtemps à faire émerger des combattants capables de briller au niveau international. Après avoir loupé la qualification olympique il y a un an, Alpha Oumar Djalo (-81kg) est reparti sur un nouveau cycle. Mais il devra se méfier de la concurrence, à commencer par celle du jeune Tizie Gnamien (22 ans) à Tbilissi.

Alpha Djalo (France) / Judo Crédit: Getty Images

Le staff tricolore a opté pour un schéma identique en -73kg, puisque Benjamin Axus (27 ans) sera accompagné par Joan-Benjamin Gaba (21 ans). De retour de blessure, Axel Clerget (-90kg) reprendra en Hongrie et observera donc de loin les performances d’Alexis Mathieu et de Maxime-Gaël Ngayap Hambou, ses principaux concurrents nationaux. Enfin, Richard Vergnes (-60kg) et Reda Seddouki (-66kg) défendront les couleurs tricolores dans les deux catégories les plus légères. Sans pression du résultat. Mais on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise…

La sélection française pour le Grand Slam de Tbilissi

Féminines :

-48kg : Mélanie Legoux-Clément, Blandine Pont

Mélanie Legoux-Clément, Blandine Pont -52kg : Astride Gneto, Léonie Gonzalez

Astride Gneto, Léonie Gonzalez -57kg : Priscilla Gneto, Faïza Mokdar

Priscilla Gneto, Faïza Mokdar -63kg : Manon Deketer, Agathe Devitry

Manon Deketer, Agathe Devitry -70kg : Kaïla Issoufi

Kaïla Issoufi -78kg : Chloé Buttigieg, Audrey Tcheuméo

Chloé Buttigieg, Audrey Tcheuméo +78kg : Léa Fontaine, Julia Tolofua

Masculins :

-60kg : Richard Vergnes

Richard Vergnes -66kg : Reda Seddouki

Reda Seddouki -73kg : Benjamin Axus, Joan-Benjamin Gaba

Benjamin Axus, Joan-Benjamin Gaba -81kg : Alpha Oumar Djalo, Tizie Gnamien

Alpha Oumar Djalo, Tizie Gnamien -90kg : Alexis Mathieu, Maxime-Gaël Ngayap Hambou

Alexis Mathieu, Maxime-Gaël Ngayap Hambou +100kg : Joseph Terhec

