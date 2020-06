Marius Vizer, le président de la fédération internationale de judo, a annoncé mardi que la reprise des compétitions pourrait avoir lieu courant septembre, si toutes les conditions sanitaires sont réunies.

La Fédération internationale de judo (IJF) travaille à une reprise en septembre du circuit mondial, à l'arrêt depuis début mars en raison de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé mardi son président Marius Vizer dans une lettre datée du 8 juin et adressée à l'ensemble des fédérations nationales. "Cependant, nous ne maîtrisons pas les facteurs relatifs au Covid-19. Nous espérons que, d'ici là, la crise sanitaire n'aura plus d'impact sur les conditions de voyage et de fonctionnement", précise-t-il dans ce courrier.

"Notre objectif est de relancer le circuit mondial dès que des conditions sûres et équitables seront garanties, ajoute le président de l'IJF. Actuellement, l'IJF est en discussion avec les comités d'organisationpour reprogrammer les compétitions du circuit mondial. Nous souhaitons replanifier les événements suspendus, si possible, en fonction de l'accessibilité géographique" et en veillant à offrir des "chances de participation égales à tous ceux qui sont en course pour la qualification aux Jeux olympiques", reportés à l'été 2021, explique-t-il.

