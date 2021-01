Les Françaises ont magnifiquement tenu leur rang mercredi à Doha. Madeleine Malonga, championne du monde en titre et N.1 mondiale en -78 kg, a confirmé son statut de patronne de la catégorie en s'imposant pour la première fois au Masters, à bientôt six mois des Jeux de Tokyo. En finale, Malonga (27 ans) a battu par waza-ari la Japonaise Shori Hamada, N.2 mondiale. Quasiment dans la foulée, Romane Dicko a également décroché l'or en +78kg en dominant l'Azerbaïdjanaise Iryna Kindzerska.

Désormais championne du monde et d'Europe en titre, et victorieuse du prestigieux Masters, Malonga paraît avoir définitivement pris l'avantage dans le match à trois auquel elle se livre avec Fanny-Estelle Posvite et Audrey Tcheuméo, dans la course à l'unique sésame olympique en jeu. Ni Posvite, toujours affaiblie par son épaule gauche qui a encore besoin de rééducation, ni Tcheuméo, battue d'entrée, ne se sont illustrées mercredi.