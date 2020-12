Le moins que l'on puisse dire, c'est que Teddy Riner s'est fait très rare depuis sa défaite surprise contre Kokoro Kageura, le 9 février dernier lors du Grand Chelem de Paris. Le double champion olympique a pris part aux championnats de France par équipes le 3 octobre, sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Battu ce jour-là par Joseph Terhec - sur une décision arbitrale litigieuse qu'il avait soulignée -, il avait ensuite renoncé à faire le déplacement à Budapest et n'était pas non plus allé à Prague pour y disputer les championnats d'Europe.