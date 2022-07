Teddy Riner n'est plus apparu aux Mondiaux depuis cinq ans. En 2017, le Guadeloupéen avait été titré en +100kg à Budapest puis, quelques semaines plus tard, en toutes catégories à Marrakech. Celui qui est désormais décuple champion du monde (huit médailles d'or en +100kg, deux en toutes catégories) aura l'occasion d'enrichir son palmarès d'une onzième couronne en octobre prochain.

Le poids lourd tricolore a en effet été sélectionné par le staff tricolore pour participer aux Mondiaux 2022, qui se dérouleront à Tashkent du 6 au 13 octobre prochain. Une convocation tout sauf surprenante puisque le quintuple médaillé olympique, récent vainqueur du Grand Slam de Budapest , entend enchaîner les sorties sur la scène internationale pour rester au contact des meilleurs de sa catégorie dans l'optique des Jeux de Paris 2024.

Une délégation jeune et en quête de repères

Riner sera le chef de file d'une délégation masculine jeune et en quête de repères au plus haut niveau. Champion d'Europe 2016 en -60kg, Walide Khyar cherche désormais à se faire une place dans la catégorie supérieure, celle des -66kg. Cédric Revol (-60kg), Romain Valadier-Picard (-60kg), Benjamin Axus (-73kg), Joan-Benjamin Gaba (-73kg) et Maxime-Gaël Ngayap Hambou (-90kg) tenteront de marquer de précieux points, au classement mondial et aux yeux de leurs entraîneurs.

Alpha Djalo (-81kg), lui, essaiera de confirmer son joli succès lors du dernier Grand Prix de Zagreb. Communiquée mi-juin, l'équipe féminine comportera toutes les médaillées olympiques de Tokyo, à l'exception de Clarisse Agbegnenou, récemment devenue maman.

