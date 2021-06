Clarisse Agbegnenou continue d'écrire l'histoire. Ce mercredi après-midi, la judokate française de 28 ans s'est offert, sur les tapis de Budapest, un cinquième titre mondial après ceux déjà obtenus en 2014 (Tcheliabinsk), 2017 (Budapest), 2018 (Bakou) et 2019 (Tokyo). "La Tigresse" a pris le meilleur sur Andreja Leski, qu'elle avait déjà battue en demi-finale du Grand Slam de Paris en février 2020.

Pour s'offrir l'or, la sociétaire du RSC Champigny a maîtrisé son adversaire au sol et marqué ippon à une minute du terme du combat. À un mois des Jeux olympiques de Tokyo, où elle sera la chef de file de l'équipe féminine , Clarisse Agbegnenou rentre encore un peu plus dans l'histoire du judo français : elle devance désormais David Douillet et devient la deuxième judoka tricolore la plus titrée de l'histoire.