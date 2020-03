A cause de la propagation du coronavirus, Teddy Riner et ses coéquipiers de l'équipe de France n'iront pas en Russie pour le Grand Chelem d'Ekaterinbourg (du 13 au 15 mars). "Les autorités russes ont décidé le 5 mars d'imposer un isolement de 14 jours à toute personne en provenance notamment de France à son arrivée sur le territoire. En conséquence, l'Equipe de France ne participera pas au Grand Prix d'Ekaterinbourg", a indiqué lundi la Fédération française de judo dans un communiqué.

Teddy Riner (+100 kg), dans la course aux points à cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo pour espérer être tête de série, avait déjà dû faire une croix sur le tournoi de Rabat, qui devait se disputer le week-end dernier mais qui a été annulé sur décision du gouvernement marocain. Le double champion olympique en titre des poids lourds n'est toujours pas réapparu en compétition depuis sa défaite au Grand Chelem de Paris il y a un mois, sa première depuis plus de neuf ans. Ce revers avait mis fin à son impressionnante série de 154 combats remportés consécutivement. Avant de s'incliner face au Japonais Kokoro Kageura à Bercy, il n'avait plus perdu depuis le 13 septembre 2010.