Teddy Riner ira en Ouzbékistan pour peaufiner sa préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. La Fédération française de judo a annoncé jeudi la participation du Français pour le Grand Chelem de Tashkent. Les sélections pour Tashkent, mais aussi pour les Grand Chelems de Tel Aviv et d'Antalya ont été faites en tenant compte d'un contexte sanitaire compliqué, a souligné Larbi Benboudaoud, directeur de la haute performance à la FFJ.

Le calendrier de la saison 2021, publié début janvier par la fédération internationale, prévoit des Mondiaux-2021 du 6 au 13 juin à Budapest, soit un mois et demi seulement avant les Jeux de Tokyo, précédés par cinq gros tournois. Les cinq tournois du Grand Chelem, la catégorie la plus prestigieuse du circuit mondial, sont programmés à Tel Aviv (18-20 février), Tashkent (5-7 mars), Tbilissi (26-28 mars), Antalya (1er-3 avril), et Paris (8-9 mai).

Huit mois d'arrêt

Il y aura aussi des Championnats d'Europe, du 16 au 18 avril à Lisbonne. La course à la qualification olympique, interrompue en mars dernier et relancée fin octobre avec la timide reprise du circuit mondial, a été étendue jusqu'au 28 juin prochain. Le judo mondial s'est retrouvé à l'arrêt pendant huit mois en 2020, entre fin février et fin octobre. Seuls le Grand Chelem de Budapest et les Championnats d'Europe, à Prague fin novembre, ont été organisés depuis

Riner (+100 kg), 31 ans, a renoué avec la victoire au Masters de Doha le 13 janvier pour son retour en compétition internationale, presque un an après sa défaite à Paris - sa première depuis plus de neuf ans. Le champion français vise un troisième sacre olympique après 2012 et 2016, du jamais-vu en poids lourds.

Teddy Riner face à Gela Zaalishvili lors du Masters de Doha 2021 Crédit: Getty Images

