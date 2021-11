Judo

Judo Tips : Comment maîtriser à la perfection l'art du salut

Le salut est un passage obligatoire au judo. Avant et après les matches mais aussi avant et après chaque entraînement. Céline Géraud, ancienne médaillée au championnat d'Europe, vous explique tout sur ce geste important au judo. De son histoire à sa réalisation, il n'aura plus aucun secret pour vous.

