La France remporte 2 médailles d’or au Grand Prix de Judo de Tel-Aviv 2019

En perte de vitesse l’année dernière, Axel Clerget a renoué avec la victoire. En finale, il a dominé l’Italien Nicholas Mungai. Il s’agit de son premier succès depuis l’Open Européen d’Odivelas en 2017.

Alexandre Iddir, qui restait sur une médaille d’argent au GP de Tachkent en novembre 2018, a battu le surprenant Irlandais Benjamin Fletcher. Il remporte donc sa première médaille d’or depuis celle acquise à l’Open de Casablanca en mars 2017.

Cédric Revol a pris la 3e place en -60 kg. Éliminé en finale du pool A par le Russe Albert Oguzov, future médaille de bronze, il a ensuite battu coup sur coup le Bulgare Yanislav Gerchev et le Britannique Asheley McKenzie.

Les autres médailles d’or sont revenues au Belge Jorre Verstraeten (-60 kg), à l’Italien Manuel Lombardo (-66 kg), au Biélorusse Vadzim Shoka (-73 kg), puis aux Israéliens Sagi Muk (-81 kg) et Or Sasson (+100 kg).

Chez les femmes, les Françaises ont fait chou blanc. En l’absence de Clarisse Agbegnenou et de Marie-Eve Gahié, les espoirs de médailles reposaient sur Hélène Recevaux (-57 kg). Malheureusement, la récente médaillée d’argent au Grand Prix de Tbilissi n’a pas pu faire mieux qu’une 5e place, après être pourtant sortie en tête du pool D. Dans la même catégorie, Sarah-Léonie Cysique a terminé 7e.

Les Israeliennes ont frappé fort avec les victoires de Shira Rishony (-48 kg), Timna Nelson Levy (-57 kg) et la 2e place de Gili Cohen (-52 kg). Les autres tournois ont été remportés par la Kosovare Majlinda Kelmendi (-52 kg), l’Italienne Maria Centracchio (-63 kg), la Suédoise Anna Bernholm (-70 kg), la Slovène Clara Apotekar (-78 kg) et l’Azérie Iryna Kindzerska (+78 kg).

Au classement général, la France termine à la troisième place avec 2 médailles d’or et une de bronze, derrière l’Italie (2 en or et 3 en argent) et surtout Israël (4 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze).