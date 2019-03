Marie-Eve Gahié et Killian Le Blouch s’imposent au Grand Slam d’Ekaterinbourg 2019

En finale, Le Blouch est venu à bout du Russe Isa Isaev. Dire que l’année commence en fanfare pour lui est un euphémisme : avant de se rendre en Russie, il venait de remporter l’Open Européen de Rome et d’Odivelas. Dans la même catégorie, Daniel Jean a terminé à la 7e place.

En -100 kg, Cyrille Maret n’a pas fait le poids. Il est tombé dès son entrée en lice, contre le Canadien Shady Elnahas. Giga Abuashvili et Cédric Revo ont connu le même sort, respectivement en -60 kg et en -81 kg. Le premier a subi la loi du Russe Denis Kalinin et le deuxième a été battu par le Hollandais Tornike Tsjakadoea.

Les autres lauréats du tournoi masculin sont : le Mongol Unbold Lkhagvajmts ()-60 kg), le Suédois Tommy Macias (-73 kg), l’Israélien Sagi Muki (-81 kg), le Néerlandais Nel Van T End (-90 kg) et les Russes Arman Adamian (-100 kg) et Tamerlan Bashaev (+100 kg) .

Chez les femmes, Marie-Eve Gahié a signé un retour en fanfare en prenant le meilleur sur la Brésilienne Maria Portella. Son dernier podium remontait aux Championnats du monde de Bakou au mois de septembre.

En +78 kg, Anne Fatouamta MBairo a aussi fait une très belle performance en remportant la médaille d’argent. En finale, elle a été battue par la Brésilienne Maria Suelen Altheman.

Les autres Françaises n’ont toutefois pas eu la même réussite. Chez les -57 kg, Pricillia Gneto s’est fait sortir lors de son premier combat. Elle s’est inclinée face à la Néerlandaise Margriet Bergstra. Quant à Audrey Tcheuméo, elle a pris la 7e place des -78 kg.

Les autres médailles d’or ont été remportées par l’Argentine Paula Pareto en -48 kg, l’Israélienne Gili Cohen en -52 kg, la Canadienne Christa Deguchi en -57 kg, la Russe Daria Davydova en -63 kg et la Japonaise Mao Izumi en -78 kg.

Avec deux médailles d’or et une d’argent, la France a pris la 3e place du classement général des nations, derrière Israël et la Russie.