Mondiaux 2018 : Tcheuméo et Maret battus, Malonga dernier espoir de médaille

Audrey Tcheuméo (28 ans), championne du monde en 2011 et quadruple championne d'Europe, menait d'un waza-ari avant de laisser Babintseva égaliser et de se faire surprendre une seconde fois.Cyrille Maret (-100 kg), médaillé de bronze olympique à Rio, a lui aussi été stoppé dès son deuxième combat, par le Sud-Coréen Cho Guham, en à peine plus d'une minute (ippon). Comme Alexandre Iddir, l'autre Français engagé en -100 kg, écarté par le Géorgien Varlam Liparteliani, vice-champion du monde sortant (waza-ari).

Madeleine Malonga (-78 kg, 24 ans) est le dernier espoir de médaille tricolore de la journée. La championne d'Europe en titre, victorieuse de ses deux premiers combats par ippon, est qualifiée pour les quarts de finale.