Buchard a les crocs. En quête d'un premier titre de championne du monde, la Française a répondu présent lors des tours préliminaires de ces Mondiaux de Tashkent. Vainqueure de la Brésilienne Larissa Pimenta en prolongation en quarts de finale, "Bubuche" a décroché un nouveau ticket pour le dernier carré chez les -52kg. Très en forme depuis le début de la journée dans la capitale ouzbek, elle s'est notamment distinguée en huitième de finale avec un ippon expéditif face à l'Espagnole Estrella Lopez Sheriff.

Les choses (très) sérieuses vont désormais commencer. La judokate du Paris Saint-Germain Judo aura fort à faire en demi-finale puisqu'elle sera opposée à la championne olympique Uta Abe. Mais avec un incroyable parfum de revanche dans l'air. La Japonaise avait en effet privé la Francilienne de l'or aux Jeux de Tokyo il y a un peu plus d'un an.

Buchard : "A 10-11 ans, j'avais déjà en tête de devenir championne"

Désillusion pour Khyar

Unique représentant en -66kg côté masculin, Walide Khyar a lui connu une sortie de route, pas forcément attendu lors de son troisième tour contre le numéro 8 mondial Baruch Shmailov. Très entreprenant, le Tricolore avait pris le meilleur sur l'Israélien grâce au jeu des pénalités. Avant de se faire punir dans la prolongation par son adversaire.

"C'est cruel, c'est le lot de notre sport et du haut niveau", a regretté Christophe Gagliano, responsable de l'équipe masculine. "Il y a cinq minutes de combat qui sont très bonnes de la part de Walide avec un schéma tactique respecté et un petit relâchement sur juste une séquence et c'est ce qui est fatal".

Pour ces premiers Mondiaux dans la catégorie "supérieure" qu'il a rejoint il y a quelques mois, le Français est apparu très déçu après le combat. "Je suis triste, j'ai du mal à parler", a-t-il dit. "Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est peut-être la fois de trop… Je me suis rarement senti dans une forme comme celle-là. La préparation s'est bien passée. Je savais que j'allais arriver prêt et c'est ça qui est le plus dur. Je sentais que c'était ma journée et le fait que ce ne se soit pas passé comme ça, c'est ça qui est dur à encaisser."

(avec AFP)

