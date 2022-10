C'est l'une des journées les plus attendues pour le clan tricolore. Encore plus après un début de Mondiaux en dents de scie. Avec Romane Dicko et Julia Tolofua, toutes les deux engagées chez les +78kg, les Bleu(e)s ont de belles chances de croire à une, et peut-être deux breloques pour cette avant-dernière journée des Championnats du monde de Tachkent.

Car oui, à 23 et 25 ans, les deux judokates ont l'occasion de justifier pleinement leur statut de candidates sérieuses au titre dans la catégorie. A un peu moins de deux ans des Jeux olympiques à la maison, véritable leitmotiv de toute la délégation, ces Championnats du monde 2022 sont l'une des premières pierres vers le rendez-vous de 2024. D'autant qu'une autre Française, Léa Fontaine, pourrait tirer son épingle du jeu d'ici là.

Romane Dicko lors des Championnats d'Europe 2022 Crédit: Getty Images

Esprit, technique, corps

Et les trois judokates ont chacune leur force pour briller, même si Romane Dicko semble se détacher pour notre consultant Frédéric Lecanu. "Romane a des caractéristiques physiques hors du commun. Quand elle est bien en jambes, quand elle arrive à se déplacer, comme elle le souhaite, on peut voir qu’elle a des caractéristiques communes avec Teddy Riner."

Mais Julia Tolofua, cousine des rugbymen Christopher et Selevasio, et Léa Fontaine ont également leur mot à dire. "Techniquement, Julia sait faire beaucoup de choses et maîtrise très bien le judo. Elle progresse beaucoup et elle s’est mis en tête de devenir une vraie championne, souligne l'ancien membre de l'équipe de France. Léa, c’est l’abnégation. Elle a une grosse détermination, du courage. Elle ne lâche rien. Elle a déjà une médaille européenne en plus (ndlr, médaillée d'argent aux Championnats d'Europe 2021)."

Trois athlètes, trois forces, c'est visiblement la meilleure présentation pour les trois Bleues. "En judo, on dit qu'il y a le shin, le gi et le tai (ndlr, l’esprit, la technique et le corps). Léa c’est le shin avec son mental d’acier. Le tai, je le mettrais chez Romane. Elle a un physique colossal, même si elle a déjà été trahie par ce dernier. La technicité, je la donnerais à Julia parce qu’elle est très dynamique dans les jambes, capable de produire du très beau judo."

Léa Fontaine lors du Grand Slam de Paris en octobre 2021. Crédit: Imago

Dicko en chef de file, Tolofua en embuscade

Mais ce mercredi, ce sont bien Romane Dicko et Julia Tolofua qui seront sur les tatamis et qui joueront crânement leur chance. Et la hiérarchie semble bien définie, comme l'explique Frédéric Lecanu. "La leader, c’est Romane déjà de par son palmarès, elle a fini troisième aux Jeux. Il n’y a pas de discussion. Romane est très en avance par rapport aux autres."

La médaillée de bronze des dernières olympiades tokyoïtes devra aussi compter sur son aînée, sur le podium à quatre reprises en Grand Chelem cette saison et même titrée à Tbilissi. "Le fait que Julia soit là, ça signifie qu’il y a un gros potentiel, insiste notre consultant. C'est une première récompense car elle a beaucoup progressé. Elle va devoir saisir sa chance. Si elle est là, ce n’est pas par hasard."

Du potentiel, il en faudra pour se faire une place dans les prochains mois, au sein d'une catégorie toujours indécise. "Il faut voir ce qu’il va se passer du côté du contingent asiatique qui est toujours très fourni, explique l'ancien vice-champion d'Europe par équipe. Il y a toujours les éternelles rencontres contre les Japonaises, les Chinoises et les Sud-Coréennes. Il ne faut pas oublier l'Israélienne Raz Hershko, la Brésilienne Beatriz Souza ou la Cubaine Idalys Ortiz. Elle est très expérimentée et fait presque figure d’épouvantail dans la catégorie."

Les Jeux (déjà) dans toutes les têtes

Les Jeux de Paris sont en tout cas dans toutes les têtes, surtout dans celle de la "leader" Dicko, comme elle le mentionnait avant les Mondiaux. "Ça va être des "Monde" décisifs à deux ans des JO de Paris. La course, elle commence clairement maintenant, aux Championnats du monde. Il faudra clairement sortir son épingle du jeu. On a envie d'être la meilleure parce qu'on sait que ça va beaucoup compter pour la suite."

Une vision partagée, mais également nuancée par Frédéric Lecanu. "Décisifs, je ne sais pas, ça reste sa perception, mais elle a raison car ça va enclencher la suite des hostilités. Les prochains Mondiaux de mai, en 2023, vont être plus importants à mon sens. Tous les points sont capitaux pour le ranking. Plus on se rapproche du numéro 1 mondial, meilleur sera le tirage aux Jeux et il est très, très important. Les derniers médaillés en sont la preuve."

Notre expert se montre en tout cas très optimiste pour cette journée de mercredi. "Dans cette catégorie, il y a toujours eu de très grandes championnes chez les Bleues. On peut très bien avoir une finale franco-française mercredi... C’est tout à fait envisageable." Qu'on se le dise, Romane Dicko et Julia Tolofua ont de belles chances de croire à une première breloque mondiale. Et ce serait une belle éclaircie dans cette grisaille ouzbek.

