Mondiaux 2022

La déception tombe mais pas les médailles pour l'équipe de France dans ces débuts de Mondiaux à Tachkent. Les Bleus n'ont pour l'instant empoché qu'une seule breloque grâce au bronze d'Amandine Buchard (-52 kg) vendredi. Samedi, le plus gros échec est sans doute celui de Sarah Léonie Cysique (-57kg), battue au troisième tour par l'Ukrainienne Daria Bilodid, la double championne du monde. "J'ai beaucoup de colère contre moi, j'ai l'impression de tout faire pour y arriver et malgré tout ça j'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Même si je sais que des erreurs on en fait, on en refait et qu'après ça revient. Je n'y arrive pas, ça me frustre et je suis énervée contre moi. Je suis triste que la compétition s'arrête maintenant et que je ne sois pas sur le podium", a déclaré dans L'Equipe la vice-championne olympique.

Je savais qu'elle allait mettre de l'impact donc j'étais prête. Mais j'ai été tétanisé plus vite que ce que je pensais donc pour saisir c'était plus compliqué. J'ai fait avec les moyens que j'avais, j'ai essayé de lui mettre la pression. Au final, l'arbitre a tranché. C'est vrai que j'aurais dû plus attaquer mais je n'y arrivais pas. Je n'étais pas suffisamment stable et en confiance pour attaquer", a -t-elle poursuivi dans Une défaite d'autant plus rageante que Cysique s'est inclinée en prolongations, aux pénalités. "", a -t-elle poursuivi dans l'Equipe . Pour elle, les Mondiaux ne sont pas totalement terminés puisqu'elle participera à l'épreuve par équipes mixtes dans trois jours.

D'autres Bleus n'ont même pas atteint le troisième tour ce samedi. C'est le cas de Joan-Benjamin Gaba et Benjamin Axus (-73kg) pour qui l'aventure s'arrête déjà. Le premier, âgé de 21 ans, a concédé une défaite au deuxième tour, presque "prometteuse" face au Japonais Soichi Hashimoto, l'un des postulants au podium. Le second a été stoppé dès son entrée en lice contre le Tadjik Behruzi Khojazorda dans les prolongations.

