Madeleine Malonga, vice-championne olympique en -78 kg, et le jeune Kenny Liveze (-100 kg), ont été éliminés au deuxième tour des Mondiaux de judo, à Tachkent. Après six jours de compétition, l'équipe de France reste bloquée à deux médailles, celles en bronze d'Amandine Buchard en -52 kg et de Manon Deketer en -63 kg. Un bilan bien en dessous des attentes à deux jours de la fin des Championnats.

Exemptée de premier tour, Malonga a été sortie dès son entrée en lice, battue par la Sud-Coréenne Yoon Hyunji. Face à son adversaire en demi-finale des Jeux, elle a écopé d'une troisième pénalité au cours de la prolongation. "Je suis énervée, je ne comprends pas tout", a-t-elle réagi. "Elle fait des fausses attaques et je ne comprends pas que ce soit moi qui soit sanctionnée".

La suite est encore devant moi, je suis jeune

A 20 ans, Kenny Liveze participait lui à ses premiers Mondiaux chez les seniors. Après un premier tour maîtrisé, le judoka, champion du monde chez les juniors en août, s'est luxé un doigt au cours de son deuxième combat et s'est incliné aux pénalités contre le Turc Mert Sismanlar. "La suite est encore devant moi, je suis jeune et il y en aura d'autres", a-t-il positivé.

Ses débuts en seniors ont toutefois été perturbés par un aléa du métier, son kimono étant jugé non-conforme. En conséquence, le jeune Français à dû combattre sans son entraîneur Daniel Fernandes pour lui donner des conseils.

