Sale lundi pour les Français aux Mondiaux de judo. Margaux Pinot et Alexis Mathieu ont tous deux été éliminés au deuxième tour, lundi à Tachkent, alors que Marie-Eve Gahié, championne du monde en 2019, a été sortie dès le troisième tour en -70 kg. Exemptée de premier tour, elle avait démarré sa journée en battant la Brésilienne Luana Carvalho aux pénalités. Mais pour son combat suivant, la Française, qui visait une médaille, n'a pas trouvé la solution face à la Japonaise Niizoe Saki.

"Je suis dégoûtée", a réagi la récente championne d'Europe. "Je me sentais très bien mais je pense que je me suis laissée embarquer par son judo."

Après huit minutes d'un combat éreintant, Pinot (-70 kg) a écopé d'une troisième pénalité au cours de la prolongation face à la Croate Lara Cvjetko, une adversaire qu'elle rencontrait pour la première fois. "Elle attendait que j'attaque, elle était un peu sur la défensive pour me contrer, bien joué", a-t-elle réagi. "Je ne suis pas venue pour ça mais elle a été plus forte, c'est tout". Margaux Pinot, 25 ans, avait récolté cette saison des résultats convaincants, avec notamment une victoire au Grand Slam de Paris. Mais elle a aussi connu une année éprouvante en dehors des tapis. En juin, son ex-entraîneur et compagnon Alain Schmitt, qu'elle accusait de violences conjugales, a été relaxé. Puis en août, un accident de moto qui avait nécessité un mois d'arrêt a perturbé sa préparation.

Mathieu s'est fait "surprendre"

Interrogée pour savoir si ce contexte avait pesé sur ses Championnats du monde, celle qui a récemment changé de club a répondu: "je pense un petit peu", avant de fondre en larmes. Pour sa première participation aux Mondiaux, le Français Alexis Mathieu a également été éliminé au deuxième tour dans la catégorie des -90 kg. Après un premier combat percutant contre le Sénégalais Abderahmane Diao, Matthieu, 23 ans, a été sorti par le Brésilien Marcelo Gomes sur ippon.

"Je me sentais bien à l'échauffement, j'ai fait un bon régime. Ca s'est vu sur le premier combat, mais je me fais surprendre en début de match", a-t-il analysé. Alexis Mathieu avait été sélectionné pour ces Mondiaux ouzbèkes après le forfait de Maxime-Gaël Ngayap Hambou. Après cinq jours de compétition, la France ne compte que deux médailles de bronze, celle d'Amandine Buchard (-52 kg) et celle, plus inattendue, de Manon Deketer (-63 kg).

