Mondiaux : Malonga bat la n°1 mondiale pour se qualifier en finale

Première finale mondiale pour Madeleine Malonga. En finale, la Française de 25 ans, championne d'Europe 2018 et septième pour ses premiers Mondiaux il y a un an, affrontera la Japonaise Shori Hamada, championne du monde en titre et n°3 mondiale.

Pour y accéder, elle s'est offert par ippon la double championne du monde (2014 et 2017) et double médaillée de bronze olympique (2012 et 2016) en demi-finale. Auparavant, elle avait déjà écarté ses trois premières adversaires de la journée par ippon.

A l'avant-dernier jour de compétition individuelle, l'équipe de France est d'ores et déjà assurée de remporter une cinquième médaille.