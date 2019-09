L'équipe de France a obtenu la médaille d'argent de l'épreuve par équipe mixte aux Championnats du monde de judo après sa défaite (4-2) face au Japon en finale, dimanche à Tokyo, à un an des JO-2020 dans la capitale nippone.

Comme en 2018, la France s'incline contre le Japon en finale. Les deux points obtenus par les Bleus ont été rapportés par Sarah-Léonie Cysique (-57 kg) et Axel Clerget (-90 kg). Cyrille Maret (+90 kg), Guillaume Chaine (-73 kg), Marie-Eve Gahié (-70 kg) et Madeleine Malonga (+70 kg) ont eux été battus. Le Brésil et la Russie sont médaillés de bronze. L'épreuve par équipe mixte fait son entrée au programme olympique en 2020.