Judo

Paris Grand Slam - La médaille d'argent d'Astride Gneto décrochée en catégorie -52kg

PARIS GRAND SLAM - Argent amer pour Astride Gneto. Plus expérimentée et très attendue ce samedi, la judokate de 25 ans s'est inclinée face à l'Israëlienne Gefen Primo. Gneto dominait pourtant le combat, et son adversaire avait même été sanctionnée à deux reprises. Mais dans le golden score, la Française s'est laissée surprendre, s'inclinant sur waza-ari. Dommage.

00:01:59, il y a 33 minutes