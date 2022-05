Il est de retour sur les tatamis. Samedi à Villebon-sur-Yvette (Essonne), Teddy Riner participera à sa première compétition de l'année lors des championnats de France par équipes, qu'il espère enfin remporter avec le PSG Judo. Le Français, décuple champion du monde et quintuple champion d'Europe, n'a jamais été sacré champion de France par équipes depuis qu'il a rejoint le PSG Judo en 2017.

Ad

A la fin de l'année 2021, Teddy Riner et ses coéquipiers avaient décroché la médaille de bronze et cette fois, il compte emmener son club vers les sommets : "C'est un grand club, un club de coeur et jusque-là je n'ai pas eu de titre par équipes avec eux, donc ce serait bien de rafler enfin ce sacre", a t-il expliqué à l'AFP.

Judo Dicko, reine d'Europe pour la troisième fois 01/05/2022 À 15:17

Ce rendez-vous doit lui permettre de monter en puissance en vue des Championnats du monde en Ouzbékistan début octobre : "ma décision est toujours de faire ces Mondiaux, afin de préparer les JO 2024, même si avant cela il y a aussi le Grand Chelem de Budapest en juillet, un autre moment important," a-t-il rappelé.

Afin d'aborder ces rendez-vous dans les meilleures conditions, le Français de 33 ans a effectué deux stages au Brésil et en Mongolie qui lui ont beaucoup apporté: "j'ai senti le changement en terme de fréquence de judo, avec une grosse diversité technique. C'est une autre culture notamment au Brésil ou j'ai fait du ju-jitsu brésilien et j'ai pu observer la progression. C'est top".

Teddy Riner espère en tirer toute la quintessence samedi lors d'une compétition où d'autres étoiles sont attendues puisque les récentes championnes d'Europe, Romane Dicko (+78kg) et Marie-Ève Gahié (-70kg) seront présentes dans l'Essonne. (Avec AFP)

Judo L'or pour Gahié, le bronze pour Pinot : belle moisson pour les Bleues 30/04/2022 À 16:03