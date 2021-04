Pour l'heure, Teddy Riner n'a aucune compétition prévue avant la grande échéance des JO de Tokyo. "Effectivement, pour le moment, il n'y a pas de compétition prévue pour lui avant les Jeux olympiques; il y a des stages de préparation. Après, on ne sait jamais, ça peut peut-être évoluer, mais pour le moment, ce n'est pas prévu", a expliqué Benboudaoud en marge de l'annonce d'une partie des sélections françaises pour les prochains championnats internationaux. Riner (32 ans mercredi) prévoit notamment un stage d'une quinzaine de jours en Guadeloupe, son île natale, au cours du mois d'avril. Il ne participera donc pas aux Championnats d'Europe mi-avril à Lisbonne.

Le double champion olympique en titre des +100 kg et décuple champion du monde (huit fois en +100 kg, deux en toutes catégories) a renoué avec la victoire mi-janvier au Masters de Doha pour son retour en compétition internationale presque un an après sa défaite à Paris - alors sa première depuis près de neuf ans et demi. Début mars, il avait préféré donner "priorité à l'entraînement" plutôt que de s'aligner en tournoi.

Son actuelle 15e place au classement olympique lui assure virtuellement sa qualification pour les Jeux de Tokyo, mais elle ne lui permet pas tout à fait d'y prétendre à un statut de tête de série et au tableau potentiellement plus favorable qui va avec. Riner ambitionne de conquérir un troisième sacre historique dans la capitale japonaise. Seul le Japonais Tadahiro Nomura, en poids légers, a pour l'instant réalisé l'exploit de devenir triple champion olympique de judo (1996, 2000 et 2004).

