Teddy Riner ne recroisera Kokoro Kageura à Tokyo. Ce dernier, qui a mis fin à l'invincibilité du Français à Paris, n'as pas été retenu par sa sélection pour les Jeux Olympiques.

"Sur la base des résultats internationaux enregistrés jusqu'à aujourd'hui (jeudi), (les noms de) 13 athlètes masculins et féminins ont été formalisés par le comité de sélection japonais", a indiqué la Fédération internationale de judo sur son site, peu après une conférence de presse à Tokyo. Dans la liste figurent notamment le champion olympique Ono Shohei (-73 kg) et la triple championne du monde Abe Uta (-52 kg), mais pas Kageura, N.2 japonais dans la catégorie des plus de 100 kilos.

A Tokyo, Riner tentera de décrocher un troisième titre olympique historique

Le 9 février, le judoka de 24 ans avait créé la sensation en faisant chuter Teddy Riner au troisième tour du tournoi de Paris, par ippon en prolongation. Kogeura a ainsi mis fin à une série de 154 combats victorieux pour le double champion olympique et décuple champion du monde. A Tokyo, Riner tentera de décrocher un troisième titre olympique historique, qui le placerait à égalité avec le Japonais Tadahiro Nomura, sacré entre 1996 et 2004 en poids légers.

Vidéo - Riner : "Ça va me permettre de mieux me préparer pour Tokyo" 00:46

"L'objectif, je l'ai toujours dit, c'est d'aller chercher la médaille d'or à Tokyo et de rentrer un peu plus dans l'histoire de mon sport", a d'ores et déjà clamé le champion français. Le tournoi olympique de judo se déroulera du 25 juillet au 1er août au Nippon Budokan de Tokyo, un haut lieu de la discipline qui a déjà accueilli les épreuves de judo lors des Jeux Olympiques de 1964.

A la sélection japonaise communiquée jeudi manque seulement le judoka qui concourra dans la catégorie -66kg. Son nom sera connu en avril, à l'occasion des All Japan Judo Championships à Fukuoka, dans le sud de l'archipel nippon.