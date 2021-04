Pas de surprise, surtout pas mauvaise. La sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) de Teddy Riner, en quête d'un troisième sacre historique en poids lourds, a été officialisée par la Fédération française de judo (FFJudo) mardi.

Le double champion olympique en titre des +100 kg et décuple champion du monde (huit fois en +100 kg, deux en toutes catégories) a renoué avec la victoire mi-janvier au Masters de Doha pour son retour en compétition internationale presque un an après sa défaite à Paris - alors sa première depuis près de neuf ans et demi.

Son actuelle 16e place au classement olympique ne lui permet pas tout à fait de prétendre à un statut de tête de série à Tokyo et au tableau potentiellement plus favorable qui va avec. Riner, 32 ans depuis peu, n'est pour l'instant engagé sur aucune compétition d'ici à l'échéance olympique.

Pinot préférée à Gahié en -70 kg

L'encadrement français a également complété mardi son équipe olympique féminine dévoilée il y a deux semaines: en -70 kg, Margaux Pinot, fraîchement médaillée d'argent européenne samedi et N.2 mondiale, a été préférée à Marie-Eve Gahié, championne du monde 2019 et N.1 mondiale, mais surprise d'entrée le week-end dernier.

Outre Riner, font aussi partie des heureux élus pour Tokyo, Luka Mkheidze (-60 kg), Kilian Le Blouch (-66 kg), Guillaume Chaine (-73 kg), Axel Clerget (-90 kg) et Alexandre Iddir (-100 kg) côté messieurs. En -81 kg, les judokas français ne sont pas assez bien classés à ce stade pour prétendre à un quota olympique. La course à la qualification est ouverte jusqu'au 28 juin.

