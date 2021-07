Judo

"Il y a tout l’olympisme dans l’histoire de Luka Mkheidze", médaillé de bronze en -60 kg aux JO de Tokyo 2020

TOKYO 2020 - Le judoka Luka Mkheidze a décroché le bronze en -60 kg, samedi au Japon. Cette médaille est la première de la délégation française dans ces Jeux. Notre consultante Frédérique Jossinet évoque la journée et plus largement le parcours de Mkheidze, avec nos journalistes Hadrien Hiault, Maxime Dupuis et Laurent Vergne, dans cet extrait du podcast "l'Heure Olympique".

