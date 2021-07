L'apothéose. Brillant depuis le début des JO, le judo (et le sport) français a vécu son grand moment à Tokyo, ce samedi. Les Bleus ont vaincu les Japonais, flanqués de quatre champions olympiques (!) et immenses favoris chez eux, dans la Mecque du judo, au Nippon Budokan, pour décrocher l'or de l'épreuve par équipes sur un score absolument sans appel (4-1). D'ores et déjà inoubliable.

Clarisse Agbegnenou, désormais double championne olympique, Teddy Riner, pour sa troisième médaille d'or aux JO, Axel Clerget, Romane Dicko, Teddy Riner, Sarah-Léonie Cysique, Guillaume Chaine et Margaux Pinot ont signé un monumental exploit pour arracher la 8e médaille du judo tricolore, un record, et la 18e de la délégation.

La reine Clarisse

C'est la reine de ces JO, Clarisse Agbegnenou, qui a parfaitement lancé la leçon sur un ippon net et sans bavure face à une adversaire, Arai Chizuru, championne olympique de la catégorie supérieure (-70kg). Décidément, "la Tigresse" est intouchable à Tokyo. Axel Clerget (-90kg), contre Shoichiro Mukai, a brillamment pris le relais sur ippon en Golden Score pour rapidement donner deux points d'avance à la France face à des Nippons médusés.

Akira Sone, titrée en +78kg la veille, a réduit l'écart aux dépens de Romane Dicko. Mais Teddy Riner, même entraîné dans deux minutes et demie de Golden Score par le champion olympique des -100kg Aaron Wolf, a redonné du mou à l'équipe de France. Restait à Sarah-Léonie Cysique, frustrée dans son tournoi individuel, a apporté le point final. Opposée à Tsukasa Yoshida, la jeune Tricolore de 23 ans n'a pas flanché, ne laissant pas à la star du judo nippon Shohei Ono l'occasion d'arracher un combat décisif. Les Bleus ont marqué l'histoire ce samedi pour la première finale olympique de l'épreuve mixte. Un moment suspendu, un moment inoubliable, un moment légendaire.

