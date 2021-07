Expéditifs. Après avoir été mis au bord du précipice par Israël en quart de finale , les Bleus n'ont pas fait de quartier en demie contre les Pays-Bas (4-0). Quatre victoires en autant de combats, aucun temps gaspillé au golden score, une nouvelle médaille assurée et même le luxe d'avoir pu économiser Teddy Riner en vue de la finale. Les Français se sont offert une finale de gala contre les Japonais dans leur temple pour la dernière épreuve de judo de ces Jeux.

Qu'elle semble loin, la frayeur des quarts de finale. Les quatre Français au combat en demi-finale sont tous sortis victorieux de leurs combats contre leurs vis-à-vis. Guillaume Chaine a parfaitement lancé les Tricolores en inscrivant le premier point des Bleus comme en quart, cette fois après un ippon rapide sur Tornike Tsjakadoez (-73kg). C'est ensuite la porte-drapeau et leader féminine Clarisse Agbegnenou qui s'est avancée en -70kg, elle qui évolue pourtant en -63kg en individuel. Qu'importe, elle a également remporté son combat grâce à un waza-ari et un contrôle total.

Clerget s'est repris, Dicko a conclu sans forcer, Riner s'est reposé

Est venu ensuite le temps du revanchard Axel Clerget. Balayé contre son adversaire israélien en quart, le Français (-90kg) a obtenu sa revanche sur Noel van't End, qui l'avait battu en huitième de finale en individuel. Comme sa prédécesseure sur le tatami, Clerget a trouvé la faille sur waza-ari pour porter le score à 3-0, et laisser Romane Dicko conclure de très belle manière face à Steenhuis. 4-0, aucune minute de perdue dans cette demi-finale à sens unique, et le droit d'affronter le Japon en finale sur son terrain, pour une médaille historique.

En ayant même eu le luxe de laisser Teddy Riner au repos, les judokas tricolores ont assuré une nouvelle médaille pour le clan français. Ils s'avancent sereinement vers la finale, qui se disputera vers 11h (heure française), et au cours de laquelle les duels seront forcément corsés entre Français et Japonais. Quatre médaillés olympiques d'un côté, six champions de l'autre : la finale de rêve aura bien lieu au Nippon Budokan de Tokyo.

