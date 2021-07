Une médaille d'argent au goût amer. Lundi, Sarah-Léonie Cysique a conclu la première olympiade de sa jeune carrière en offrant à la France sa quatrième médaille dans ces Jeux Olympiques. Inattendu. Le tout en s'offrant le scalp de la championne du monde en titre en demi-finale. Un exploit. Mais quand on sort une judokate du calibre de Jessica Klimkait, échouer dans une finale plus abordable sur le papier - face à la Kosovare Nora Gjakova – est déjà frustrant. Alors le faire sur une décision arbitrale rare…

Terrible désillusion : l'appui sur la tête qui disqualifie Cysique

Les deux finalistes luttaient depuis moins de trois minutes quand Cysique a pris appui sur sa tête, dans le cadre d'une attaque qu'elle avait initiée. Un geste très dangereux et interdit, pour un carton rouge synonyme de fin du rêve. Un crève-cœur. "J'avoue que j'étais un peu dans l'incompréhension. Pour moi, je ne fais pas d'action dangereuse. Donc il y a un sentiment d'injustice mais c'est le sport et les arbitres sont là pour juger selon leur vision", a-t-elle réagi en zone mixte, dans des propos relayés par l'AFP.

Tokyo 2020 "Cette défaite, elle ne l’a jamais oubliée" : Pour Agbegnenou, l’heure de la revanche a sonné IL Y A 2 HEURES

Si cette décision arbitrale est une rareté, elle n'en est pas pour autant injustifiée. Il s'agit ici de préserver l'intégrité physique des sportifs, alors que la Française a justement eu du mal à se remettre de cette torsion au niveau du cou, dans les secondes qui ont suivi le mouvement et précédé le carton rouge. Mais la vice-championne du monde juniors a naturellement livré sa propre interprétation à l'issue du combat.

Sarah Leonie Cysique Crédit: Getty Images

Je m'en veux de ne pas profiter pleinement de cette médaille

"S'ils considèrent que j'ai fait action dangereuse, je dois l'accepter, même si je ne suis pas en accord avec cela, a-t-elle insisté. Elle a essayé de me contrer en poussant et c'est comme ça que ma tête s'est enroulée. C'était vraiment la seule direction possible, je ne suis pas contorsionniste... Je suis restée sur la nuque. Puis j'ai vu que l'arbitre disait que j'avais fait une action dangereuse. Pour moi ce n'est pas ce que j'ai fait".

Entre l'exploit et le coup de froid, entre la perspective de l'or et l'argent, il s'est passé très peu de temps. Un océan d'émotions dans un timing serré propre au judo, qui rend l'après assez complexe pour Cysique émotionnellement. "Après la demi-finale j'étais super heureuse de prendre une médaille et je crois que ça s'est vu, je n'ai pas pu contenir mes émotions", a-t-elle rappelé.

"Mais en finale, j'étais vraiment persuadée de revenir avec l'or. Pour le moment, c'est surtout de la frustration et je ne réalise pas vraiment que je suis vice-championne olympique. Je m'en veux, d'ailleurs, de ne pas profiter pleinement de cette médaille. J'espère que ce soir ça sera un peu passé". Ce soir, elle sera toujours médaillée d'argent à 23 ans, alors qu'elle était plutôt programmée pour briller en 2024. Et ça, aucune décision arbitrale ne lui enlèvera.

Tokyo 2020 La vedette Shohei Ono s'offre un nouveau sacre olympique IL Y A 3 HEURES