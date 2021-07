Elle a été héroïque. Au bout de l'effort, Margaux Pinot a rapporté le dernier point à la France pour envoyer les Bleus de l'épreuve mixte en demi-finales. Malmenés par une vaillante équipe d'Israël, les judokas tricolores ont gagné au golden score (4-3), mais sont passés tout proches d'une élimination.

Avant cela, Margaux Pinot avait pourtant chuté dans son combat contre Gili Sharir, déjà au bout du suspense. Vaincue après deux pénalités concédées, la Française en -70kg avait offert le deuxième point aux Israéliens, qui avaient ouvert la marque grâce à Timna Nelson Levy, victorieuse de Sarah Léonie Cysique en -57kg. Les deux premiers combats masculins donnaient un point aux Bleus grâce à Guillaume Chaine (-70kg), mais en concédaient un nouveau à la suite de la défaite express d'Axel Clerget en -90kg. Dos au mur et menés 3-1, les Français ont pu se reposer sur leurs leaders.

Tokyo 2020 Suspense maximal, ippon magnifique : la victoire de Pinot au golden-score IL Y A 37 MINUTES

Dicko et Riner en patrons, Pinot au bout du suspense

Tous les deux médaillés de bronze la veille, Romane Dicko et Teddy Riner n'ont pas tremblé et n'ont pas fait de détail pour égaliser. Vainqueurs faciles en ippon face à Herschko et Sasson, les deux membres du PSG Judo ont permis aux Bleus de revenir au 3-3, et d'attendre le verdict du tirage au sort. Ce dernier a envoyé Margaux Pinot pour un nouveau combat, qu'elle a voulu transformer en revanche. Après deux pénalités de chaque côté, une fatigue intense et un nouveau combat à rallonge, la Française a fini par faire plier l'Israélienne et ramener; à l'apogée de la tension, le point victorieux à la France.

En demi-finales à partir de 10h, les Bleus affronteront le Brésil ou les Pays-Bas, et devraient pouvoir compter sur la porte-drapeau Clarisse Agbegnenou cette fois-ci. Il n'est plus question d'assurer pour les Bleus désormais, il faut tout faire pour décrocher une place en finale dans cette dernière épreuve du sport qui réussit le mieux aux tricolores jusque là.

Tokyo 2020 Dicko, une médaille de bronze pour se projeter sur Paris 2024 IL Y A 13 HEURES