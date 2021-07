Tokyo 2020

Deux combats et deux physionomies complètement différentes pour Madeline Malonga. La championne d'Europe 2020 des -78 kg, championne du monde en 2019 et en argent en 2021, fait figure de favorite dans son tableau. Elle a confirmé son statut en écrasant Bernadette Graf en huitièmes de finale mais a peu rassuré en quarts en devant attendre le golden score pour écarter, Kaliema Antomarchi.

Ce quart fut tendu du début à la fin. C'est bien Malonga qui a pris le meilleur départ en passant un Ko-uchi-gari qui lui a permis de passer devant mais en difficulté face à l'intensité de son adversaire, elle n'a pas pu confirmer. Un Ura-gatame a alors remis la Cubaine à égalité et les deux judokates ont dû aller au golden score.

Une prolongation durant laquelle c'est bien Antomarchi qui a été la plus entreprenante, étant tout près de marquer à nouveau et ainsi d'éliminer Madeleine Malonga. Il a fallu finalement attendre un peu plus d'une minute pour voir la tricolore réussir un ippon pour se qualifier pour les demi-finales qui auront lieu à partir de 10h.

